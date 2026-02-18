La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, informó que durante 2025 el estado registró un crecimiento en el sector turístico, reflejado en mayor afluencia de visitantes, derrama económica y ocupación hotelera.
“No obstante, yo les quiero decir que Jalisco cerró con prácticamente 34 millones de visitantes, eso supone 3 por ciento más de visitantes de los que tuvimos en 2024, insisto, un año atípicamente bueno. Tuvimos un crecimiento de 1 por ciento en la derrama económica, con 76 mil 600 millones de pesos y una ocupación que creció 2 por ciento, aun a pesar de tener más hoteles. Y, aun a pesar de tener más plataformas de hospedaje distintas a la hotelería”.
Fridman resaltó que los Pueblos Mágicos del estado registraron un crecimiento de 8 por ciento en la afluencia de visitantes, tendencia que también se observó en destinos como Puerto Vallarta y Guadalajara, mientras que otros destinos turísticos del país reportaron descensos. (Por Marck Hernández)
