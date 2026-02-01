Aclara la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, que la iniciativa de reforma para reducir pensiones a altos mandos, no afectará a trabajadores o ex trabajadores sindicalizados.

“La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios, de altos mandos de confianza, no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción, salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”.

La iniciativa se enviará el lunes y con su aplicación se espera alcanzar un ahorro de al menos cinco mil millones de pesos, mismos que serían aplicados en programas sociales. (Por Arturo García Caudillo)