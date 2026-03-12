Autoridades de Jalisco analizarán realizar una revisión administrativa a la Policía Estatal de Caminos, luego de que se revelara una presunta nómina atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que se mencionan supuestos pagos mensuales a elementos de esa corporación.

El coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que ante cualquier señalamiento de posible vínculo entre policías y el crimen organizado se aplicarán revisiones internas y, de ser necesario, se iniciarán investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado.

“Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es revisar como venimos haciendo siempre que hay la presunción de policías de todos los niveles, particularmente municipales y estatales involucrados en algún hecho, la revisión de controles de confianza, la revisión de que no esté armamento diverso que nos haga suponer que pueden estar involucrados en algún asunto diferente al que deben hacer como parte de su trabajo. Entonces sí, estoy seguro de que la Secretaría, la fiscalía si considera que pudiera, derivarse algún delito el fuero común, también seguramente lo estará haciendo”.

El funcionario precisó que cualquier investigación relacionada con posibles vínculos entre policías estatales y el crimen organizado deberá seguirse principalmente en el ámbito federal. (Por Edgar Flores Maciel)