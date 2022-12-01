Los gasolineros estuvieron de acuerdo en mantener el precio de la gasolina Magna en 24 pesos como máximo y con ello se renovó el acuerdo por otros seis meses, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La gasolina tiene un impuesto, que es el IEPS. Entonces, si aumenta mucho el precio del petróleo, disminuimos lo que tiene que ver con el impuesto, pero no pierde tanto el país, porque seguimos exportando todavía un poco de petróleo. Entonces en la compensación, pues realmente se compensa los recursos de Pemex y del erario público. Pero me dio mucho gusto que los gasolineros volvieran a decir ‘está bien, vamos a 24’. Entonces, fíjense, que este año esté en 24 pesos, se firmó por seis meses, que esté en 24 pesos quiere decir que ya es más barata, en términos reales, que lo que se vendió en el 2025”.

Añadió que el Gobierno de la República ha ayudado al gremio gasolinero con medidas como el combate al huachicol fiscal y en la reducción de trámites burocráticos en la renovación de licencias, lo cual ha sido valorado por los empresarios. (Por Arturo García Caudillo)