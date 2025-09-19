Con la participación de 2 millones 950 mil 855 personas, Jalisco rompió el récord del año anterior en el Mega Simulacro 2025, cuyo escenario hipotético fue un sismo de 8.1 grados con epicentro en las costas de Chamela, municipio de La Huerta.

El titular de Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez, informó que en el ejercicio participaron más de 20 mil brigadas internas de Protección Civil.

“Más de 20,000 brigadas internas de Protección Civil y estamos rompiendo la cifra récord del ejercicio pasado con 2 millones 950 mil 855 personas participando en este ejercicio”.

El comandante añadió que se registró un incremento del 30% en la participación de viviendas particulares, alcanzando 750 mil casas. En total, en los 125 municipios se evacuaron 21 mil edificios, aunque se reconoció que la participación fue menor en las zonas rurales. En el Palacio de Gobierno, 134 personas fueron desalojadas en un minuto con 59 segundos. (Por Edgar Flores Maciel)