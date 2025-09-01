Este lunes, en punto de las 12 del mediodía, sonaron las alarmas dentro y fuera del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, ubicado sobre avenida Juárez, esquina con avenida Enrique Díaz de León. Un poco más de mil personas participaron en el Mega Simulacro 2025; evacuaron los 15 pisos de la torre en un tiempo de cuatro minutos. Así lo informó Juan Carlos Guerrero, coordinador general de Servicios Universitarios.

“Hemos evacuado 246 mil personas a lo largo y ancho de la red universitaria, en todos los centros universitarios, las preparatorias y oficinas administrativas de la UdeG, en un tiempo completo de 8 minutos. Es un gran tiempo para una red tan vasta, tan numerosa. Y en el caso de la Rectoría General, que es un edificio complejo porque consta de 15 pisos, donde trabajan casi mil personas, hemos evacuado en un tiempo de 4 minutos con 5 segundos.”

La UdeG reportó saldo blanco después del Mega Simulacro de este viernes. (Por Gustavo Cárdenas)