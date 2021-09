En caso de que la Federación no apoye como se requiere a Jalisco para reparar los daños que dejan las lluvias y el huracán Nora, se tendrán que recortar obras programadas para el próximo año, señala el Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora .

“Se continúan evaluando los daños, no es nada más tapar, sino hay que hacer estructuras definitivas para que no se sigan presentando en esas zonas donde ya se colapsó y obviamente pues los montos van a variar y en el caso más extremo, es que si no hay el apoyo federal pues tendremos que cancelar algunas cosas que ya traemos en programa, entonces eso va a limitar que varios hospitales y escuelas se queden sin recursos”

Agrega que el Periférico es punto y aparte y hay un compromiso de Presidencia de la República de enviar 850 millones de pesos para las laterales de esa vía hasta la carretera a Chapala, en el contexto del Peribús. (Por Claudia Manuela Pérez)