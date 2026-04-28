El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la entidad se mantiene en calma tras los operativos federales realizados en Nayarit, donde se registraron hechos violentos como quema de vehículos y negocios tras la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

El mandatario informó que se desplegaron cerca de 4 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, policías estatales y municipales, principalmente en zonas limítrofes con Nayarit y en Puerto Vallarta, para prevenir posibles reacciones del crimen organizado.

Lemus detalló que las acciones fueron coordinadas con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la sesión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, se reportó que los homicidios en la zona metropolitana disminuyeron 48 por ciento en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, las autoridades acordaron reforzar los patrullajes, impulsar eventos familiares y difundir resultados positivos como parte de una estrategia para mejorar la percepción de seguridad entre la población. (Por Edgar Flores Maciel)