En un partidazo con auténtica lluvia de goles! celebrado en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain derrotó 5 por 4 al Bayern Munich, en la Ida de las semifinales de la Champions League.

El vigente campeón se impuso con dobletes de Joao Neves y Ousmane Dembélé, más otro tanto de Khvicha Kvaratskhelia; mientras que Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz marcaron por el cuadro bávaro.

El Juego Vuelta se celebrará el 6 de mayo en el Allianz Arena.

En la otra semifinal, el Atlético Madrid recibe mañana al Arsenal en el Metropolitano.(Por Manuel Trujillo Soriano)