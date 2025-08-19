La edición número 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, a realizarse del 12 al 21 de septiembre, tendrá a Jalisco como invitado de honor, con un programa especial que rendirá homenaje al legado del escritor Juan Rulfo y destacará la vitalidad de la industria editorial jalisciense.

La delegación del estado, encabezada por el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio, participará con diálogos literarios, proyecciones cinematográficas, exposiciones de arte y muestras gastronómicas.

Sobresale la presencia de la Universidad de Guadalajara, que celebrará de forma anticipada su centenario con charlas históricas y la exhibición del trabajo de sus autores e investigadores.

Asimismo, editores independientes, como Carlos Armenta, presentarán un panorama de las publicaciones locales.

Con estas acciones, la fiesta se consolida como un punto de encuentro para el intercambio intelectual y el fortalecimiento del sector editorial latinoamericano. (Por Edgar Flores Maciel)