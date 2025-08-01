María Teresa Sánchez pidió apoyo a las autoridades para localizar a su hijo César Alejandro, un adolescente de 18 años que desapareció el pasado 4 de agosto en la colonia Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan.

La madre señaló que la desaparición podría estar relacionada con la mejor amiga del joven y el novio de ella, de nacionalidad colombiana.

“Sí, es que su mejor amiga, su novio es colombiano, él a mí me dijo que se iba a ir a trabajar oficinas, total que ya lo busqué donde él me dijo y ahí no está. Mi instinto de mamá me lleva hacia la amiga y hacia él, hacia el novio, todo va hacia ella y hacia él; todo está bien sospechoso, yo le pregunté que si porque se había peleado con ellos o algo, me dijo que no le ecarvara que no investigara nada sobre el colombiano que por qué no sabía ni en lo que me estaba metiendo”.

Aunque ya se emitió una ficha de búsqueda y se presentó la denuncia correspondiente, la señora María Teresa pidió a la Fiscalía de Jalisco investigar a esta pareja, al considerar que podrían estar vinculados con la desaparición de César Alejandro. (Por Edgar Flores Maciel)