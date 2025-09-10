Jalisco SÍ cuenta con un presupuesto para rehabilitar carreteras federales este año sostiene la diputada federal, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La legisladora precisó lo anterior tras declaraciones del gobierno estatal que niegan la existencia de esta partida, misma que incluso fue confirmada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jalisco, al precisar la asignación de 277 millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en el estado.

En un comunicado, reitera el llamado al gobierno de Jalisco a ser responsable y ejercer esta bolsa antes de que termine el año.