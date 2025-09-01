La actriz María Perroni Garza, hija de Pablo Perroni y Mariana Garza, continúa forjando su trayectoria como actriz, sin embargo, no descarta que en algún momento pueda lanzar su propio proyecto musical, así lo mencionó en entrevista con Notisistema.
“Y no descarto en lo absoluto, que en algún futuro cercano yo pueda sacar mi proyecto como solista, con mis propias canciones, tengo muchas personas que se dedican a esto y que son lo más y que estoy muy ansiosa de qué se pueda dar la oportunidad, pero por lo pronto no”.
Por lo pronto, María Perroni Garza participa en el melodrama “Papás x Siempre” que iniciará transmisiones el próximo 13 de octubre. (Por Katia Plascencia Muciño)
La actriz María Perroni participa en el melodrama “Papás x Siempre”
