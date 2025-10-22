El número de casos confirmados de sarampión en México ascendió a 5 mil 029 hasta este miércoles, con seis nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, informó la Secretaría de Salud federal.

El virus se ha detectado en 25 entidades y 126 municipios, lo que confirma su amplia dispersión en el país.

Chihuahua continúa como el estado más afectado, con 6 mil 68 casos acumulados, seguido de Jalisco, que sube al segundo lugar nacional con 631 personas infectadas, y Michoacán, con 364 contagios.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a revisar los esquemas de vacunación y acudir a recibir la dosis correspondiente, principal medida preventiva contra el sarampión.