La Secretaría de Seguridad Pública del Estado incorporó a 136 nuevos elementos graduados de la Academia de Policía, de los cuales 50 se integrarán a la Policía del Estado y 86 a la Policía Estatal de Caminos.

La generación cursó 1,080 horas de formación con 33 materias que incluyeron defensa policial, justicia cívica, mediación, atención a víctimas y conducción de vehículos oficiales.

Durante la ceremonia, el titular de la SSP, Juan Pablo Hernández, destacó que portar el uniforme implica asumir un estilo de vida basado en la rectitud y el servicio.

Subrayó que la Policía Estatal de Caminos priorizará el auxilio en carretera antes que las sanciones, brindando apoyo mecánico y primeros auxilios.

Los mejores promedios fueron Michelle Navarro, Lisbia Flores y Fátima Valtierra.