La Confederación de Cámaras Industriales en Jalisco alertó a sus agremiados sobre los bloqueos anunciados para el lunes por agricultores y transportistas.

La Concamín advirtió que podrían sumarse más estados y registrarse cierres en aduanas de la frontera norte, por lo que pidió a las empresas activar planes de prevención ante un posible cierre total de zonas estratégicas.

Pidió a los manifestantes priorizar el diálogo y evitar afectaciones a la población y la economía nacional.