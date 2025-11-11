Con el asesinato este martes de dos mujeres integrantes de la Policía Vial de Jalisco, la entidad acumula quince policías asesinados en lo que va de dos mil veinticinco. Así lo reportó el colectivo nacional Causa en Común, que desde dos mil diecinueve lleva un registro puntual de los crímenes cometidos contra elementos de seguridad en el país.

El caso previo a este doble homicidio ocurrió en el municipio de Unión de San Antonio, donde un policía murió tras un enfrentamiento armado con presuntos criminales.

De acuerdo con el colectivo, hasta el once de noviembre Jalisco se ubica en el sexto lugar nacional en asesinatos de policías. El listado es encabezado por Sinaloa, con cuarenta y cuatro casos, seguido de Guerrero con treinta y siete y Guanajuato con treinta y cinco.

A nivel nacional, el conteo de dos mil veinticinco registra trescientos doce policías asesinados, lo que equivale a un promedio de un elemento privado de la vida por día, ya sea municipal, estatal o federal. Esto representa un incremento del diecisiete por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. (Por Edgar Flores Maciel)