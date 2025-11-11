Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se manifestaron este martes frente a Palacio Nacional para exigir seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente, denunció el abandono al campo y los bajos precios de las cosechas, mientras que David Estévez, presidente de la ANTAC, afirmó que los robos al transporte de carga alcanzan hasta 60 unidades diarias.

Ambos dirigentes anunciaron un paro nacional el 24 de noviembre y advirtieron que continuarán con movilizaciones en todo el país.

También demandan revisar costos de transporte, regular tarifas de grúas y atender la crisis rural.

Paralelamente, el Movimiento Rural 9 de septiembre anunció la toma pacífica de instalaciones de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México.