La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la Agencia de Sanidad Agroalimentaria reforzaron la estrategia sanitaria estatal con la incorporación de cinco nuevos binomios caninos para la detección temprana del Gusano Barrenador del Ganado.

Los perros tienen entre dos y tres años de edad. Tres de ellos fueron rescatados de un refugio y dos donados por particulares.

Tras un proceso de capacitación especializada de un mes y medio, se integrarán a las labores de inspección en los quince corrales certificados del estado.

Las autoridades subrayaron que Jalisco se mantiene libre de esta plaga desde noviembre de 2025, luego de la atención de un único caso detectado en el municipio de Encarnación de Díaz. (Por Edgar Flores Maciel)