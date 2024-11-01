Entre los pagos obligatorios, los impuestos y el alza en prácticamente todos los productos de la canasta básica, los tapatíos saben que la cuesta de enero no sólo durará un mes, por lo que toman medidas como trabajar mucho, cuidar lo que se compra y estirar el dinero, son las opiniones de Juan Larios, un taxista, y Bertha, una jefa de familia de Guadalajara.

“Pues todo el tiempo es lo mismo, echarle ganas, hay que salir adelante, trabajar duro, levantarse temprano, acostarse tarde y pues trabajar, puro darle para adelante”.

“Cuidar las cosas porque a veces compra uno demás y si se echan a perder, yo, por ejemplo, yo compró más o menos al día lo que voy haciendo para que no se haga a merma”.

Los consejos son básicos para la cuesta de enero: evitar los gastos innecesarios, comprar únicamente lo que sí se va a consumir y buscar los mejores precios. (Por Gustavo Cárdenas)