La Secretaría de Salud Jalisco informa la aplicación de más de tres millones 150 mil vacunas contra el sarampión en toda la entidad.

El Director General de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera, mencionó la importancia de vacunarse ante la incertidumbre de tener o no las dosis completas.

Recordó que durante la Semana Nacional de Vacunación, del 25 de abril al 2 de mayo, las brigadas de salud y los centros de atención médica operan bajo un esquema de refuerzo estratégico con cobertura total y revisión de esquemas.

Además, se desplegarán brigadas móviles en zonas de difícil acceso y centros de alta afluencia.