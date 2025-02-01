El gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos estableció colaboración con Petrobras, empresa brasileña, para la exploración, producción y transformación de petróleo y biodiesel.

En redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que sostuvo un encuentro con directivos de la empresa sudamericana, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación conjunta con Pemex.

Este acuerdo da seguimiento a la conversación que Sheinbaum sostuvo semanas atrás con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien confirmó el interés de su gobierno en impulsar la cooperación energética con México.