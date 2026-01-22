Con datos al 21 de enero, la Secretaría de Salud Federal reportó 823 contagios de sarampión en lo que va de 2026 en México.

Jalisco se mantiene como el epicentro del brote con 421 casos confirmados, seguido de Michoacán con 198 y Sinaloa con 43.

La dependencia federal precisó que, hasta el momento, no se han registrado defunciones por este padecimiento en el país durante el año en curso.

Ante el incremento de contagios, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a completar esquemas de vacunación para cortar las cadenas de transmisión y contener la enfermedad.