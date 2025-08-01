Este jueves la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, reveló que el cateo que se hizo el pasado lunes en la Comisaría de Puerto Vallarta, obedeció a la desaparición de dos jóvenes, de 25 a 27 años, de quienes no se sabe nada desde el pasado 2 de enero.

La funcionaria no descarta una posible desaparición forzada.

“Entonces, estamos ampliando, obviamente en estos casos no se descarta ninguna línea de investigación, ejecutar el cateo no quiere decir que forzosamente tengamos acreditada una desaparición forzada, pero es también dentro de las cosas que se tienen que investigar por esta circunstancia”.

Blanca Trujillo detalla que previo a su desaparición, ambos jóvenes originarios de Nayarit estuvieron en prisión en Vallarta por cometer una falta administrativa. (Por Edgar Flores Maciel)