La Jornada de Reforestaciones 2025 en Jalisco superó su meta al alcanzar 160 mil 88 árboles plantados, un 17.1 por ciento más que el objetivo inicial.

Las acciones abarcaron 305 hectáreas en 43 municipios, con prioridad en zonas afectadas por incendios y plagas.

El vivero del Gobierno de Jalisco aportó 40 mil plantas nativas de pino y palo dulce, equivalentes al 25 por ciento del total.

Autoridades destacaron que las lluvias favorecieron la temporada y aún podrían sumarse hasta 2 mil árboles más.