La Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco informó que trabaja junto con la Federación para atender la crisis que enfrentan los productores de maíz, afectados por la caída de precios internacionales derivada de la sobreproducción en Estados Unidos y Brasil.

El titular de la dependencia, Eduardo Ron, adelantó que se buscará un planteamiento conjunto ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si no hay respuesta, los productores advirtieron que podrían tomar carreteras en los próximos días.