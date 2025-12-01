El Arzobispado de Guadalajara anunció un hermanamiento con la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, en España, lo que dará pie a un nuevo camino de peregrinación en Jalisco que culminará en la réplica del Santo Sepulcro ubicada en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Se trata del primer camino mexicano en recibir este reconocimiento por parte de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela.

La ruta será no motorizada, permanente y con carácter espiritual y pastoral, y conectará la región Valles, la zona Tequilera, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región Norte del estado, para culminar en la réplica del Santo Sepulcro ubicada en la localidad de Los Pueblitos, municipio de San Cristóbal de la Barranca.

De acuerdo con la arquidiócesis, el trazo preliminar contempla aproximadamente 350 kilómetros, con varias rutas alternas que permitirán la participación de peregrinos provenientes de distintas zonas del estado.