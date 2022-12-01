La Secretaría del Medio Ambiente desactivo esta mañana la precontingencia atmosférica en Guadalajara debido a los altos niveles registrados en la estación de monitoreo de Miravalle donde se registran de 109 a 80 puntos IMECA.

También se desactivó la alerta atmosférica por un incendio urbano forestal en Zapopan, que afectó a colonias del Sur del Municipio.