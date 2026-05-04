El Gobierno de Jalisco firmó un convenio con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal para fortalecer la entrega de servicios y apoyos médicos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad durante 2026.

La meta es beneficiar a más de 15 mil personas, principalmente adultos mayores y personas con discapacidad.

El acuerdo contempla la entrega de auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas y prótesis, así como cirugías de catarata y procedimientos reconstructivos.

El gobernador Pablo Lemus señaló que la estrategia se enfocará en población sin seguridad social y en comunidades con mayores carencias.

El convenio también establece coordinación entre autoridades estatales y federales para garantizar la correcta identificación de beneficiarios y la transparencia en la entrega.

Las acciones se implementarán en diversos municipios y formarán parte del Programa Anual de Trabajo 2026 de la Beneficencia Pública.