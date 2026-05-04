El Gobierno de Jalisco firmó un convenio con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal para fortalecer la entrega de servicios y apoyos médicos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad durante 2026.
La meta es beneficiar a más de 15 mil personas, principalmente adultos mayores y personas con discapacidad.
El acuerdo contempla la entrega de auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas y prótesis, así como cirugías de catarata y procedimientos reconstructivos.
El gobernador Pablo Lemus señaló que la estrategia se enfocará en población sin seguridad social y en comunidades con mayores carencias.
El convenio también establece coordinación entre autoridades estatales y federales para garantizar la correcta identificación de beneficiarios y la transparencia en la entrega.
Las acciones se implementarán en diversos municipios y formarán parte del Programa Anual de Trabajo 2026 de la Beneficencia Pública.
Jalisco y Federación acuerdan ampliar apoyos médicos gratuitos para población vulnerable
El Gobierno de Jalisco firmó un convenio con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal para fortalecer la entrega de servicios y apoyos médicos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad durante 2026.