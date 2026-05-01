Un corte de energía eléctrica registrado la madrugada de este lunes dejó sin luz a más de 286 mil habitantes y turistas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, en Quintana Roo, tras una falla en una subestación ubicada en Playa del Carmen.

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana y afectó zonas habitacionales, comercios y servicios turísticos en una de las regiones más visitadas del país.

La Comisión Federal de Electricidad informó que en menos de dos horas se recuperó el 96 por ciento del suministro, mientras que el servicio quedó completamente normalizado durante el transcurso de la mañana.

El apagón generó complicaciones en la movilidad por la falta de semáforos, lo que obligó a implementar operativos viales, además de retrasos en la apertura de negocios.

Especialistas señalan que la causa estaría relacionada con la alta demanda y la saturación de la red eléctrica en la zona.