Los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, presentaron este viernes los proyectos de infraestructura que se desarrollan en ambos estados de cara al Mundial 2026.

Lemus destacó que en la carretera a Chapala avanza la construcción de la Línea 5 del transporte público bajo un esquema de electromovilidad con tecnología suiza, y aseguró que estará en operación para la justa deportiva.

“¿Qué es lo que va a suceder con esta nueva línea de transporte público? Que va a estar funcionando para el Mundial; la obra la iniciamos hace cinco meses y la vamos a tener lista la nueva línea de transporte público”.

Además, informó que Jalisco contará con nuevas obras viales, renovaciones urbanas, la primera etapa del sistema de inteligencia E5 y arcos carreteros que permitirán detectar todos los vehículos que ingresen o salgan del estado. (Por Edgar Flores Maciel)