El Gobierno de Jalisco y agencias de las Naciones Unidas anunciaron el programa “Seguridad Humana y Transformación Digital Inclusiva”, que integrará innovación tecnológica, agricultura digital y resiliencia comunitaria en zonas rurales.

El proyecto será implementado por la FAO, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO y convertirá a Jalisco en el primer estado en México en desarrollar la inclusión digital en comunidades vulnerables.

Entre sus objetivos destacan una hoja de ruta para inteligencia artificial ética, un modelo de aldea digital en la región Norte y lineamientos de transformación digital para pequeñas empresas.

Autoridades estatales y representantes de la ONU destacaron que la iniciativa busca reducir desigualdades y fortalecer la resiliencia comunitaria.