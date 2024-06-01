Un juez de control vinculó a proceso a Arturo “N”, señalado como uno de los implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Las autoridades lo imputaron por posesión indebida de tarjeta de circulación, narcomenudeo y narcotráfico, por lo que le fue dictada prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

Con esta resolución suman 11 personas procesadas, quienes están relacionadas con el doble homicidio ocurrido el 20 de mayo pasado.