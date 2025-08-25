El Gobierno de Jalisco y ONU Mujeres firmaron un memorándum de entendimiento para reforzar la atención a mujeres en riesgo y reducir la violencia en el espacio público.

El acuerdo contempla tres ejes: auditorías locales de género para recuperar espacios públicos seguros, un foro estatal sobre ciudades seguras e inclusivas y un modelo comunitario de masculinidades no violentas.

La representante de ONU Mujeres, Moni Pizani, subrayó la urgencia de transformar prácticas institucionales y sociales para garantizar igualdad y seguridad a mujeres, adolescentes y niñas.

Organizaciones civiles llamaron a articular políticas públicas permanentes y no acciones aisladas.