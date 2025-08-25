En sesión extraordinaria, el Cabildo de Tlajomulco aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos 2026, que prevé una recaudación de poco más de 5 mil millones de pesos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que el documento fue construido de manera colectiva entre todas las fuerzas políticas.

La iniciativa contempla una actualización general de seis por ciento en diversas tarifas para compensar la inflación, pero mantiene sin cambios las tasas del impuesto predial.

Además, se otorgarán descuentos en predial y agua de 15 por ciento por pago en enero, 10 por ciento en febrero y marzo, y 5 por ciento en abril; así como beneficios para comerciantes de tianguis y adultos mayores.

La medida busca fortalecer infraestructura, servicios y programas sociales.