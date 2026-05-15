La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y Uber firmaron un convenio para otorgar viajes gratuitos a mujeres en situación de violencia, como parte de las estrategias “Pulso de Vida” y “Nos Movemos Seguras”.

El acuerdo permitirá gestionar traslados inmediatos hacia refugios, instituciones de justicia o espacios de atención y protección.

La dependencia estatal tendrá acceso directo a la plataforma para generar viajes y códigos promocionales destinados a mujeres en riesgo.

La secretaria Fabiola Loya Hernández destacó que reducir obstáculos de movilidad puede marcar la diferencia para acceder oportunamente a apoyo y protección.

Además, Uber colaborará en campañas de prevención y difusión de herramientas de seguridad para usuarias y conductores.