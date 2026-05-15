La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que 48 millones de líneas celulares en el país ya fueron registradas y vinculadas con la identidad de sus titulares, como parte del nuevo padrón obligatorio de telefonía móvil.

La medida busca combatir delitos como extorsión y fraude mediante la asociación de cada número telefónico con la CURP del usuario.

Actualmente existen más de 144 millones de líneas activas en México.

La Comisión recordó que el plazo para completar el trámite vence el próximo 30 de junio.

Después de esa fecha, las líneas no registradas podrían enfrentar restricciones para realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a datos móviles.

El organismo señaló que las compañías telefónicas son responsables de recabar y proteger la información personal de los usuarios conforme a la legislación vigente.