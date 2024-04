Este miércoles la tapatía Janeth Gómez aseguró el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 en Halterofilia, luego de darse a conocer el ranking final, donde al ubicarse en el décimo puesto obtiene la clasificación.

Su mejor actuación fue en el Grand Prix de La Habana, en junio de 2023, donde logró levantar 223 kilogramos, lo que le dió el pase. Luego de llorar con su familia y amigos, Janeth emocionada comentó.

“Estoy muy contenta por este logro porque veo frutos de todo lo que me he esforzado no sólo en estos años sino desde tiempo atrás. He tenido altibajos como cualquier atleta de alto rendimiento. Todo lo que se tiene que vivir para poder alcanzar este sueño olímpico y la verdad me agradezco a mí y le aplaudo a todos esos deportistas que están pasando por esto. Es de respetarse, los admiro y gracias por ser una viva imagen para nosotros y motivarnos”.

Para la atleta del Code Jalisco será la primera vez que compita en unos Juegos Olímpicos y se convierte en la jalisciense número 12 en asegurar su lugar en París 2024. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCodeJal)