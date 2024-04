Como la promoción de un voto inútil califica la candidata presidencial Claudia Sheinbaum los anuncios espectaculares que en Jalisco piden el voto diferenciado para Pablo Lemus a la gubernatura y para Xóchitl Gálvez a la presidencia.

Durante su visita a Jalisco la candidata de Morena pide a las autoridades electorales que se investigue el origen y financiamiento de esos anuncios.

“Yo diría que es voto inútil los carteles porque aquí va a ganar Claudia la gubernatura, así están las encuestas y nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. No puede haber carteles que no tengan, o sea no puede haber anónimos en una cartelera, en un espectacular”.

Por su parte el presidente nacional de Morena Mario Delgado indicó que le pedirán al Instituto Electoral de Jalisco que esos anuncios espectaculares sean cargados a la contabilidad de publicidad de los candidatos que aparecen en ellos. (Por José Luis Escamilla)