El italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Daniil Medvedev y ganó su primer título del Masters 1000 de Indian Wells; el número dos del mundo acabó imponiendo su jerarquía por 7-6(6) y 7-6(4) en un duelo que no registró un solo quiebre y se definió en dos emocionantes tie breaks.

En femenil, la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a la kazaja Elena Rybakina con una espectacular remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6, para cobrar revancha de Rybakina por sus derrotas en las Finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado mes de enero. (Por Manuel Trujillo Soriano)