El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre, pide a la afición que tenga ilusión en el equipo nacional, tras celebrarse el sorteo del Mundial 2026, en Washington, Estados Unidos.

“A la afición le digo que tenga la ilusión que tengo yo en este momento, que no hay rival pequeño. A mis jugadores les digo que trabajen duro, que no hay nada escrito, que en el futbol no hay rival pequeño, que sigan trabajando en sus clubes para merecer estar con la Selección”.

En la inauguración el 11 de junio en el estadio Azteca, la Selección Mexicana instalada en el sector A se medirá a Sudáfrica.

Los otros rivales son: Corea del Sur y quien gane el repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

“Repetiremos inauguración del 2010, qué casualidad, ahora México contra Sudáfrica. Y la segunda con la incertidumbre del tercer rival, del equipo europeo, es una eliminatoria muy diverso. Dinamarca, Checa, Irlanda y Macedonia no tiene nada que ver una con otra, no sabemos qué pueda pasar”, agregó el Vasco Aguirre. (Por Martín Navarro Vásquez)