El Gobierno de Jalisco presentó la agenda “Navidad al Estilo Jalisco”, que reunirá espectáculos escénicos, conciertos y más de 100 actividades gratuitas durante diciembre.

El Ballet de Jalisco ofrecerá una nueva temporada de El Cascanueces del 17 al 21 de diciembre en el Teatro Degollado, con 80 bailarines y la participación de niñas y niños del Instituto Cultural Cabañas.

La Orquesta Filarmónica presentará Cántico de Navidad el 11 y 14 de diciembre bajo la dirección de José Luis Castillo.

El organismo MEG anunció congresos, exposiciones, talleres y conciertos en museos dentro y fuera del AMG.

En paralelo, el Festival Ilusionante llevará atracciones navideñas a Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, incluyendo pista de hielo y juegos mecánicos. La programación completa está disponible en redes oficiales.