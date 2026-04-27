Al hacer un llamado para impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas como unidades fundamentales de la economía jalisciense, este lunes, Javier Arroyo Navarro rindió protesta como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo 2026-2027 y así extender su periodo por un año más al frente del organismo empresarial.

“México no puede crecer a 2 velocidades, necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y elevan su productividad, porque ahí está una de las mayores palancas de crecimiento para el país. Y por supuesto, todo esto requiere de condiciones claras para invertir, que la inversión siga la confianza y la confianza se construye con reglas claras, procesos suficientes e instituciones que generen certidumbre”.

Javier Arroyo insistió en que la simplificación regulatoria y la coordinación empresas-autoridades permitirán el crecimiento económico de los negocios locales. (Por Gustavo Cárdenas)