Al hacer un llamado para impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas como unidades fundamentales de la economía jalisciense, este lunes, Javier Arroyo Navarro rindió protesta como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo 2026-2027 y así extender su periodo por un año más al frente del organismo empresarial.
“México no puede crecer a 2 velocidades, necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y elevan su productividad, porque ahí está una de las mayores palancas de crecimiento para el país. Y por supuesto, todo esto requiere de condiciones claras para invertir, que la inversión siga la confianza y la confianza se construye con reglas claras, procesos suficientes e instituciones que generen certidumbre”.
Javier Arroyo insistió en que la simplificación regulatoria y la coordinación empresas-autoridades permitirán el crecimiento económico de los negocios locales. (Por Gustavo Cárdenas)
Javier Arroyo repite como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara
Al hacer un llamado para impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas como unidades fundamentales de la economía jalisciense, este lunes, Javier Arroyo Navarro rindió protesta como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo 2026-2027 y así extender su periodo por un año más al frente del organismo empresarial.