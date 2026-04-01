El Gobierno de México informó que la construcción del puente “El Chical”, en el municipio de Coquimatlán, Colima, concluyó su construcción y fue abierto a la circulación cuatro meses antes de lo programado, como parte de las obras impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Con una inversión de 137 millones de pesos, la estructura de 736 metros cuenta con dos carriles y beneficiará a más de 4 mil habitantes, al reducir tiempos de traslado en hasta 15 minutos y mejorar la seguridad vial, especialmente en temporada de lluvias.
La obra, iniciada en agosto de 2025, incluyó trabajos de cimentación, construcción de columnas y pavimentación.
Autoridades destacaron que el proyecto fortalecerá la conectividad y facilitará el acceso a servicios, impulsando el desarrollo económico y social en la región.
Concluyen construcción de puente “El Chical” en Colima cuatro meses antes de lo previsto
El Gobierno de México informó que la construcción del puente “El Chical”, en el municipio de Coquimatlán, Colima, concluyó su construcción y fue abierto a la circulación cuatro meses antes de lo programado, como parte de las obras impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.