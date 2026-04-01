El Gobierno de México informó que la construcción del puente “El Chical”, en el municipio de Coquimatlán, Colima, concluyó su construcción y fue abierto a la circulación cuatro meses antes de lo programado, como parte de las obras impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Con una inversión de 137 millones de pesos, la estructura de 736 metros cuenta con dos carriles y beneficiará a más de 4 mil habitantes, al reducir tiempos de traslado en hasta 15 minutos y mejorar la seguridad vial, especialmente en temporada de lluvias.

La obra, iniciada en agosto de 2025, incluyó trabajos de cimentación, construcción de columnas y pavimentación.

Autoridades destacaron que el proyecto fortalecerá la conectividad y facilitará el acceso a servicios, impulsando el desarrollo económico y social en la región.