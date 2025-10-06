Como parte de las actividades que presentará Barcelona como invitada de honor a la edición 39 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el canta-autor, Joan Manuel Serrat, conversará con Benito Taibo en “Mil Jóvenes”, explica su directora Marisol Shultz

“Las muy concurridas sesiones que denominamos ‘Mil Jóvenes con…0 este año estarán Amin Maalouf, Joan Manuel Serrat que dialogará con Benito Taibo, Maite Carranza, Rosa Montero, Eduardo Saenz de Cabezón y Cristina Rivera Garza. El programa de FIL Jóvenes explorará temas como Inteligencia Artificial, el feminismo”.

El festival literario de la FIL Guadalajara contará con la participación con figuras como Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeria.

En la edición 39 participarán 18 mil profesionales, 2 mil 800 sellos editoriales de 60 países y más de 800 escritores. (Por Gricelda Torres Zambrano)