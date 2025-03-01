Con 2 mil 800 elementos operativos, el Gobierno de Zapopan montará 21 módulos de atención y consulta en el tramo de casi dos kilómetros que le corresponde de Romería, informó el presidente municipal Juan José Frangie.

“Cinco módulos de atención médica, además de seis ambulancias, un consultorio móvil para urgencias médicas, cuatro módulos de Protección Civil, cinco módulos del DIF Zapopan, cuatro módulos para el reparto de agua embotellada y dos módulos de la Cruz Roja, sumando a estos módulos pondremos 330 baños móviles a disposición de los fieles en distintos puntos del trayecto, que también servirán al término de todo el evento, ya que se queda muchísima gente.”

Los cierres viales en el primer cuadro de Zapopan comenzarán el viernes 10 de octubre y se realizarán sobre avenida Hidalgo y toda la zona centro. (Por Gustavo Cárdenas)