Joaquín Sabina ofreció en Madrid el último concierto de su carrera como parte de la gira “Hola y adiós”, con la que se retira de los escenarios a los 76 años.

Ante 12 mil asistentes en el Movistar Arena, el cantautor repasó más de cuatro décadas de música con 23 canciones que abarcaron sus 17 discos, desde clásicos como Calle Melancolía y Princesa hasta temas emblemáticos de 19 días y 500 noches.

Visiblemente conmovido, compartió anécdotas sobre la creación de piezas como Bulevar de los sueños rotos, dedicada a Chavela Vargas.

La gira, que sumó 71 conciertos y más de 700 mil boletos vendidos, marca un punto y aparte para el ícono del canallismo musical, quien continuará con proyectos artísticos lejos de los grandes escenarios.