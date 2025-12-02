La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el programa Salud Casa por Casa ha brindado más de 8 millones 800 mil consultas médicas en todo el país.
Señaló que la siguiente fase consiste en diseñar una estrategia de largo plazo, enfocada especialmente en la detección y control de diabetes e hipertensión entre personas adultas mayores.
La funcionaria destacó que el seguimiento domiciliario se fortalecerá para asegurar continuidad en los tratamientos y mejorar la prevención en zonas con mayor vulnerabilidad.
Salud Casa por Casa supera 8.8 millones de consultas: Bienestar
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el programa Salud Casa por Casa ha brindado más de 8 millones 800 mil consultas médicas en todo el país.