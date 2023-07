Por considerar que hay piso parejo y el compromiso de las dirigencias partidistas de no intervenir, el ex candidato a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, se inscribió como aspirante a coordinador del Frente Amplio por México.

“Y uno nota cuando la cosas o cuando la mesa o cuando el piso se está ladeando de lado. Yo ni me voy a rajar, ni me voy a bajar, ni me voy a callar. Yo estoy convencido de que si esta elección la deciden los ciudadanos, no los empresarios, no las dirigencias, los ciudadanos, esta elección la puedo ganar”.

Preciado fue el cuarto en inscribirse, y como todos, primero lo hizo ante el Comité Organizador y después acudió a la visita de las tres casas: PAN, PRI y PRD. Este miércoles hará lo propio, según informó en Twitter, el priista Enrique de la Madrid. (Por Arturo García Caudillo)