Matilde, es una indígena Wixarika de San Sebastián de Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, que radica en Huejuquilla el Alto, hace unos días denunció una probable violación que sufrió por parte del doctor Víctor Manuel “R”, en un hospital regional de la zona norte de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo en el Hospital Regional de Huejuquilla el Alto, cuando acudió a urgencias por estar a punto de dar a luz.

Ahí su esposo Juan Pablo Núñez, llamó a los policías estatales que se encontraban afuera del hospital para retener al médico; sin embargo, menciona que el Ministerio Público de Colotlán no quiso trasladarse hasta ese punto a tres horas de distancia y dejó ir al médico.

Desde entonces la directora del nosocomio, Dalila Zúñiga Álvarez, dijo que el médico Víctor Manuel “R” ha pedido permisos y vacaciones, por lo que no se ha presentado a laborar, pero sigue en funciones.

En el Centro de Justicia para las Mujeres en Colotlán, Matilde recibió la ayuda necesaria, se le hicieron pruebas físicas que dieron negativo, pero las psicológicas refieren que si hay daño por los hechos denunciados.

Trascendió que por estos hechos se tipificó el abuso sexual, no el de violación, con la reparación del daño por una cantidad de 20 mil pesos para la víctima. Existe a raíz de estos hechos una indagación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Por José Alonso Serrano)